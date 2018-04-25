Простой способ получить страховую выплату

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На литовском рынке появился новый способ быстро и просто получить страховую выплату в случае ДТП.

Клиенту нужно позвонить в колл-центр страховой компании и сообщить о происшествии. Через несколько минут после этого на его смартфон придет сообщение со ссылкой на инструкцию по заполнению заявки на страховую выплату.

Никакие дополнительные приложения к смартфону не нужны – ссылка открывается в браузере. Все, что нужно сделать участнику происшествия, – сфотографировать место ДТП, поврежденные места автомобиля и его документы, а также указать банковский счет, куда должна прийти страховая выплата, и вся информация отправится в систему возмещения ущерба.

С 1 ноября в Литве, согласно поправкам к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сумма нематериального ущерба, которую при необходимости обязана возместить страховая компания, увеличена до 5 млн евро. Это требование может повлечь за собой рост цен на страховые полисы.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ