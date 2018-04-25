Протесты против прививок поставили США на грань эпидемии кори

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В округе Кларк, штат Вашингтон (США), местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы эпидемии кори. Уже подтверждено 23 случая заболевания среди детей, причем число больных удвоилось буквально с прошлой недели. Причина появления столь редкой болезни – этот регион известен большим количеством семей, которые отказываются от прививок, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Технокульт».

В период 2017-2018 годов в округе Кларк официально были освобождены от прививок 8 процентов всех детей. И неизвестное количество взрослых – врачебная тайна не позволяет вести статистику. Лишь 1 процент из отказников имеют медицинские противопоказания к прививкам, все остальные освобождены из-за религиозных или личных требований их родителей. Таким образом, в округе проживает гарантировано меньше привитых людей, чем требуется для порога в 92-94 процента, позволяющего пассивно предотвращать распространение заразных заболеваний, вроде кори.

Сейчас сотрудники медицинских служб рекомендуют населению отказаться от посещения таких общественных мест, как медицинские учреждения, церкви, школы, спортзалы, лаундж Delta Sky международного аэропорта Портленда, магазины Ikea, Dollar Tree, центр Moda. И напоминают, что достаточно просто посидеть в одной комнате с больным корью, чтобы заразиться. Инфекция будет еще два часа оставаться в воздухе коридора, через который прошел больной, а от одного человека может заразиться 90 процентов его окружения в том случае, если у них нет прививок.