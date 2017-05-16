Против переноса части налогов и выплат работодателя на работника – 44% жителей Литвы, показал опрос

Планы правительства Литвы о перекладывании части налогов и выплат работодателя на работника одобряют всего 24% жителей страны, против этих планов выступают 44%, а 31% об этом не знают или ничего не ответили, показывают обнародованные в понедельник порталом delfi.lt результаты опроса.

Почти 47% респондентов знают, какую зарплату они получают “на бумаге”, 43% сказали, что примерно знают, а одна десятая часть опрошенных не знает. Процент тех, кто знает и не знает о приходящихся на работодателя налогах и выплатах, примерно одинаковый.

Комментируя результаты опроса, директор компании социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai Игнас Зокас рассуждал, что сравнительно небольшая часть жителей не поддерживает намечающиеся налоговые изменения, скорее всего, потому, что им не хватает ясности в этом вопросе, а профессор Вильнюсского университета Теодорас Мядайскис обратил внимание на то, что жители не понимают или не знают, зачем нужна налоговая реформа.

Компания Spinter tyrimai провела опрос по заказу портала delfi.lt 19-26 апреля 2017 года.

BNS

Метки: Литва, налоги, опрос