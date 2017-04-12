Против увеличения продолжительности учебного года

В Вильнюсе прошла акция протеста против увеличения продолжительности учебного года, организованная Литовским профсоюзом работников системы образования. Около 400 участников – учащиеся, педагоги со всех уголков Литвы собрались у здания Министерства образования и науки с одной-единственной целью – обратить внимание на то, что проблемы в сфере образования необходимо решать комплексно. А система образования Литвы, по их словам, болеет уже давно.

По мнению участников митинга, увеличение продолжительности учебного года никак не связано с качеством образования, поскольку для этого самое главное – посещаемость, мотивация, социальный, экономический и культурный контекст, обеспечение методическими материалами и учебниками и квалификация учителей. Кроме того, непомерные нагрузки и стресс отрицательно сказываются на здоровье учеников и педагогов.

Еще накануне акции профсоюз работников системы просвещения Литвы, Вильнюсский профсоюз просвещения и ассоциация «Национальное объединение активных мам» провели анкетирование 15 600 педагогов, учеников и их родителей. Их не убедили аргументы Министерства образования и науки, что продленный учебный год улучшит качество образования и повысит результаты учебы.

Однако другой точки зрения придерживается Ассоциация учреждений общего развития. Она поддержала планы удлинить учебный год. А университетская гимназия медицинских наук утверждает, что в следующем году планирует продлить учебный год до праздника Йонинес, а начать – в последнюю неделю августа.

В свою очередь, министр образования Юргита Пятраускене, которая вышла к участникам акции, сказала, что не отступит от своих планов и намерена инициировать поправки к закону, которые удлинят учебный год на 10-15 дней. По ее словам, во всех странах ЕС учебный год гораздо длиннее, и Литва сейчас находится в конце этого списка. Министр считает, что необязательно будет удлинять учебный год за счет лета. По ее мнению, можно начать учебный год раньше, либо сократить другие каникулы. Как вариант, каждое отдельное самоуправление сможет решать, как школам удобнее.

«Мы сегодня говорим о школе, в которой должно быть хорошо учиться и учить, чтобы достижения наших детей радовали, радовали знания, компетентность, навыки, чтобы это был прямой путь в вузы, к дальнейшей учебе, трудовой деятельности. К сожалению, по последним результатам наши показатели становятся все хуже», – пояснила она необходимость увеличения продолжительности учебного года.

Тем временем специальный советник генерального секретаря Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Андреас Шляйхер также согласен с мнением экспертов организации, которые советуют Литве срочно решить вопрос продолжительности учебного года.

«Литовские ученики начальных классов учатся меньше всего. И даже продолжительность учебного года 15-летних учеников одна из самых коротких. Но они за это дорого платят. Их достижения, согласно результатам сравнительного международного исследования PISA, ниже среднего показателя стран ОБСЕ. Поскольку учебные достижения зависят от количества академических часов и качества обучения, только один дополнительный урок по природоведению в неделю мог бы приблизить достижения литовских учеников до уровня их люксембургских сверстников», – сказал А. Шляйхер.

Такое мнение А. Шляйхер выразил в Комитете по образовательной политике ОБСЕ после того, как министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене представила систему просвещения Литвы и запланированные работы. В качестве одной из важнейших задач министр назвала консолидацию высших учебных заведений Литвы, с помощью которой планируется создать более сильные университеты и коллегии. Министр также акцентировала значение содержания образования, квалифицированных педагогов, эффективной системы финансирования.

Доклад министра прокомментировали представители Италии, Швеции, Японии, Франции, Польши, Эстонии, Новой Зеландии и других стран ОБСЕ. Они поздравили правительство Литвы с твердым намерением решить устаревшие проблемы высшего образования, продолжительности и качества образования, особенно в сельской местности.

Представитель Италии удивилась тому, что литовские ученики в школе учатся примерно на 1000 часов меньше, чем их сверстники в странах ОБСЕ и ЕС, хотя в странах Южной Европы, где очень жаркое лето, ученики учатся и летом.

Тем не менее участники акции изложили министерству свою позицию по поводу продолжительности учебного года и затем прошли по центральным улицам Вильнюса к зданию правительства, где состоялся импровизированный концерт.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Митинг, продолжительность, профсоюзы, Учебный год