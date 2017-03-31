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Против военных НАТО в Литве предпринята еще одна информационная атака (СМИ)

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 31, 13:00   |   Комментариев: 0

Против военнослужащих размещенного в Литве международного батальона под командованием Германии предпринята еще одна информационная атака.

Члены литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) получили письма о том, что командир батальона НАТО, полковник-лейтенант Кристоф Хубер якобы является российским агентом, сообщил новостной портал delfi.lt. Якобы обеспокоенный автор письма спрашивал парламентариев, почему КНБО “не может остановить фейки”. В данном случае “фейками” названы лживые сообщения.

“Это еще одна попытка, возможно, более рафинированная, дискредитировать пребывание германских военных в Литве. Еще один образец российской информационной атаки. Только очень отрадно, что литовские органы власти реагируют адекватно и информация в общественном пространстве Литвы появляется уже проанализированной и деконструированной”, – сказал получивший письмо член КНБО Лауринас Кащюнас.

Некоторое время назад поступило ложное сообщение о том, что размещенные в Рукле германские военные якобы изнасиловали несовершеннолетнюю.

BNS

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