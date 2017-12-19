Противники пенсионной реформы в Аргентине устроили массовые беспорядки: в столице десятки раненых и задержанных

За минувшие сутки в результате уличных столкновений в центре Буэнос-Айреса более 100 человек получили ранения и более 60 были задержаны полицией, сообщает телеканал TN.com. Протестующие против пенсионной реформы, которая сейчас обсуждается в парламенте, бросают камни и коктейли Молотова. Полицейские в ответ используют слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули.

Законопроект, предложенный правительством страны, предполагает изменение формулы расчета пенсии. Президент Маурисио Макри обещает, что пенсионная реформа поможет решить проблему с дефицитом бюджета и стимулируют инвестиции за счет снижения издержек бизнеса, отмечает BBC. Однако законопроект вызвал возмущение у пенсионеров и представителей левых, в том числе у влиятельных профсоюзных организаций. Оппозиция считает, что пересчет пенсионных выплат приведет к их снижению, ударив по наименее обеспеченным семьям.

На прошлой неделе сторонники исполнительной власти, у которых нет абсолютного большинства ни в одной из палат парламента, уже пытались добиться принятия законопроекта в нижней палате, однако из-за начавшихся уличных протестов голосование было отложено. После заседания в четверг правительство объявило, что часть пенсионеров получат единовременные выплаты, чтобы компенсировать снижение пенсии, которое возможно на первом этапе внедрения новой формулы, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить протесты, передает ТАСС.



Президент Макри, партия которого одержала убедительную победу на парламентских выборах в октябре, объявил после этого о начале в стране машстабных реформ в сфере налогообложения, труда и образования. С помощью этих мер он обещает возродить экономику Аргентины. Однако сопровождающие реформы сокращения рабочих мест и субсидий на коммунальные услуги спровоцировали протесты, подогреваемые политическими оппонентами Макри – сторонниками экс-президента страны Кристины Киршнер. Во время правления Киршнер, как известно, социальные выплаты в Аргентине были расширены, но экономика при этом ушла в глубокий кризис.

NEWSru.com

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