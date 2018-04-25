Провал переговоров ЕС-США

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Министры стран-членов ЕС по вопросам торговли не смогли прийти к соглашению с Вашингтоном о начале переговоров по поводу упрощения условий взаимной торговли.

Как передает АЗЕРТАДЖ, несмотря на угрозу наложения штрафов на автомобили производства Евросоюза, до марта 2019 (время, когда пройдет саммит ЕС) новых переговоров не будет. «Некоторым странам-членам ЕС требуется дополнительное время на внутренние консультации». С такой оценкой провалившихся переговоров выступила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

В качестве причины неудачного исхода переговоров о торговом соглашении с США наблюдатели отмечают непреклонную позицию Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга.