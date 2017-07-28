Проведение первой чековой лотереи в Литве намечается на ноябрь

Первую игру с квитанциями кассовых аппаратов, или так называемую чековую лотерею в Литве намечается провести в ноябре. Годовой призовой фонд лотереи составит примерно 173 тыс. евро.

Планируется, что в недельной игре можно будет выиграть 10 призов по 200 евро, а в месячной игре – один приз в 5 тысяч евро, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

На специальном сайте игры можно будет зарегистрировать чеки кассовых аппаратов, полученные за предоставленные услуги питания, стрижки, ремонта и др. услуги, а также за приобретенные на рынках товары.

Игру организует победившая на конкурсе компания Algoritmu sistemos.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс говорит, что, согласно данным исследования, если бы была чековая лотерея, то заплатить полную цену за товар и получить документ о покупке согласилось бы около 75% человек, а в условиях отсутствия лотереи это согласилось бы сделать 62%.

Министр финансов Вилюс Шапока в апреле сказал, что цель лотереи – просвещать общество и улучшать сбор налогов, уменьшать “тень” и поощрять сознательность граждан.

Лотереи квитанций кассовых смарт-аппаратов проводятся в Хорватии, Грузии, Португалии, Польше.

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BNS

Метки: Литва, чековая лотерея