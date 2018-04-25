Проведут аудит министерства образования и его ведомств

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Аудиторы министерства коммуникаций и транспорта Литвы вместе со Службой спецрасследований (ССР) начинают аудит министерства образования и науки и 17 подчиненных ему ведомств.

Об этом во вторник заявил временно возглавляющий министерство образования и науки министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

«Министерство образования и науки и 17 подчиненных ему ведомств являются крупнейшими закупающими организациями, они осуществляют публичные закупки более высокого риска. Прозрачная деятельность может позволить сэкономить значительный объем средств – действительно ли есть такие возможности, покажет начинающийся аудит», – сказал министр.

По его словам, сектору образования из госбюджета выделяется более миллиарда евро в год, поэтому, прежде всего, для решения проблем зарплат учителей будут искать внутренние ресурсы в этой сфере.

BNS