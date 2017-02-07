Проведут Национальную проверку успеваемости

В конце этого учебного года Национальный экзаменационный центр проведет общую проверку знаний учеников, результаты которой помогут принять необходимые решения для усовершенствования системы просвещения.

В Национальной проверке успеваемости в конце учебного года могут участвовать ученики с первого по девятый классы, сообщает Министерство образования и науки.

Для учеников данная проверка не является экзаменом, они не получат оценок. Результаты проверки знаний учеников необходимы для принятия решений, касающихся дальнейшего совершенствования системы просвещения.

«Политикам в области образования, учителям, родителям и самим ученикам очень важно знать реальный уровень успеваемости. Эти данные очень важны, если мы хотим принять решения, которые помогут усовершенствовать процесс обучения», — заявила министр образования и науки Юргита Пятраускене.

После поверки работ учеников Национальный экзаменационный центр направит результаты их родителям. Родители смогут узнать, как продвигается учеба их ребенка, какие предметы даются с трудом и где необходима помощь.

Также результаты тестирования будут занесены в Реестр учеников, чтобы педагоги, которые будут учить детей в новом учебном году, могли ознакомиться с уровнем знаний своих учеников.

Результаты Национальной проверки успеваемости не повлияют на рейтинг школ.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Национальный экзаменационный центр, Проверка знаний, проверка успеваемости, результаты, школы