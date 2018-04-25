Проверили школьные автобусы

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Литовская администрация безопасности транспортных перевозок оценила состояние школьных микроавтобусов. Сотрудники службы проверили наличие в них ремней безопасности и использование этих средств защиты школьниками. Во время рейда осмотрели 102 автобуса, в которых везли 896 учеников.

«Сейчас, когда дороги такие скользкие и условия сложные, как педагоги, так и родители должны обращать внимание детей на безопасность на дороге. О том, что надо пристегиваться, детям должен напоминать и водитель», – сказал директор администрации Генюс Лукошюс.

Лукошюс отметил, что состояние многих школьных автобусов оставляет желать лучшего: в 15 автобусах вообще не было ремней безопасности. Глава администрации порадовался тому, что резина практически на всех автобусах была хорошей, замечание было сделано лишь одному водителю. Был составлен протокол и водителя обязали поменять резину.

Во время рейда было составлено три протокола за то, что в автобусах не действовали оборудованные ремни безопасности. Эти автобусы направили на повторный техосмотр.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ