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Проводится международное исследование об управлении имуществом операторов электропередачи

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 29, 13:00   |   Комментариев: 0

Литовская электропередающая компания Litgrid вместе с операторами электропередачи других стран примет участие в исследовании об управлении их имуществом. Исследование не связано с подготовкой к синхронизации электросетей Балтийских стран с европейскими сетями.

Исследование будет проводиться в три цикла – в 2018, 2020 и 2022 годах. Компания выделит на это около 95 тыс. евро.

“Это одна сумма на все три исследования. Цель – посмотреть, что сделать, что улучшить, что делать иначе”, – сказал BNS представитель Litgrid Гедрюс Карсокас.

 Исследование по сравнению управлению имуществом операторов проведет голландская компания UMS Group Europe B. V. Помимо Литвы, будет изучаться управление имуществом операторов Шотландии, Норвегии, Финляндии, Словении, Италии, Нидерландов, Германии.

BNS

Метки: 

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