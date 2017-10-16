Провозгласивший новую эпоху лидер ЛСДП переоценивает себя, полагает обозреватель К. Гирнюс

Объявивший об окончании старой эпохи после выхода из Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) влиятельных старожилов лидер партии Гинтаутас Палуцкас переоценивает свои возможности, считает обозреватель Кястутис Гирнюс. По его словам, покинувшие партию ветераны также жалуются на необоснованные ожидания, так как их выход из партии, по всей видимости, означает закат их политической карьеры.

По его словам, ЛСДП предстоит нелегкий поиск идентичности и отмежевания от прежнего имиджа номенклатурной партии, а также вызов доказать реальное, а не декларативное обновление. Тем более, если учитывать, что партию возглавляет председатель, судимый за коррупцию.

“Все будет зависеть от следующих выборов – восстановится ли партия, или же останется какой-нибудь партией десяти мандатов. И я думаю, что будет очень трудно создавать имидж обновившейся партии, когда председатель все же судим. Что ни говори, об этом пока мало говорят из вежливости и так далее, но когда будет предвыборная кампания, думаю, этот момент встанет довольно остро – например, чем новые социал-демократы отличаются от старых “трудовиков”, – рассуждал обозреватель.

Ветераны, которые вышли из партии и думают о возвращении через пару лет, по мнению К. Гирнюса, тоже недооценивают реальную ситуацию – выход из партии Гядиминаса Киркиласа, Альгирдаса Буткявичюса, Юозаса Бярнатониса и других свидетельствует о закате этих политиков, для большинства из них это означает завершение политической карьеры через несколько лет.

BNS

Метки: Литва