Проживающим в Литве иностранцам теперь будет проще усыновить детей

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Постоянно проживающим в Литве иностранцам теперь будет легче усыновить детей, постановил кабмин.

Для постоянно проживающих в Литве супружеских пар, один из которых является гражданином Литвы, а другой — зарубежным гражданином, будет действовать такой же порядок постановки на Учет желающих усыновить детей лиц, как и для литовских супружеских пар.

Раньше у таких супружеских пар была возможность усыновить только детей более старшего возраста или с нарушениями здоровья, таким семьям приходилось ждать предложения по усыновлению очень долго.

Еще одно новшество — сокращаются сроки процедур усыновления. Предусмотрено, что предварительную оценку специалисты должны провести в течение 20 рабочих дней.

Срок постановки учет семей, желающих усыновить ребенка, сокращается с 20 дней до 3 дней.

BNS