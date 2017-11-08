«Психоанализ – это искусство»

15 ноября в 18.30 в Вильнюсском Камерном театре (пр. Конституцийос, 23) и 16 ноября в 18.30 в Центре культуры г. Висагинаса Могилевский драматический театр (Беларусь) представит эроти(лири)ческую комедию в одном действии «Психоанализ – это искусство»18+.

Комедия поставлена по пьесе белорусского драматурга Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика».

Как признается сама автор, «мы – дети 70-х прошлого и нулевых этого века – уставшая от жизни армия разбитых сердец. Нас обманывали, предавали, кидали, не выполняли обещания. Мы отчаялись. Нам совершенно не нравится состояние, в котором мы находимся, но мы слишком напуганы, чтобы начать с начала. Доверять и любить – идти на риски. Но нам страшно увидеть, что все вокруг нас может попросту развалиться, поэтому… проще и не начинать. Проще скрыться за маской деловой женщины и занятого мужчины, заменить простоту – надменностью, неуверенность – бравадой, участие – холодностью, нежность – высокомерием, искренность – иронией и сарказмом. Проще завести кота, чем создать отношения с реальным человеком или родить ребенка.

Беда XXI века – тотальное одиночество. Несмотря на открытость границ, широту использования Интернета и 24-часовое «я на связи», мы все меньше встречаемся с друзьями, говорим по душам, влюбляемся и сочиняем стихи».

«How are you?» – «Fine!» – стало главным трендом. Люди убирают свои морщины фотошопом, ищут удачные ракурсы на фотоснимках, постят #лукикрасивойжизни. Модно быть успешным, здоровым, богатым и веселым. Все остальное – не в тренде. И поэтому, когда нам больно, мы будем неестественно смеяться, скрывая истинные эмоции под маской фальшивой улыбки, или… пойдем к психоаналитику. Это тоже тренд!

«Мы все ищем «таблетку» от одиночества, которое вымораживает нас изнутри, – говорит Диана Балыко. – Одиночество в семье, социуме… Сексуальное одиночество – тоже большая проблема и примета времени. Секс случается так редко, как дожди в пустыне. И порой из акта доверия, где соприкасаются души, превращается просто в рукопожатие… в перчатках…

Мы все – армия ноющих душ, которые отчаянно жаждут гармонии, но не верят, что смогут ее отыскать. Попробуем?».

Из отзывов зрителей

Мария: «Спасибо за спектакль «Психоанализ – это искусство». Браво! Здесь есть все – и грусть, и радость, и смех, и восприятие такой жизни, таких отношений. Хочется прийти снова! Как здорово, что в нашем театре появился такой спектакль! Коту отдельное браво!

Маргарита: «Вчера посетили вместе с мужем спектакль с интересным названием «Психоанализ – это искусство». Отличная постановка, музыкальное сопровождение и игра актеров не оставили зрителей равнодушными. Спектакль заинтриговал с первых минут. Кот, угощающий шампанским, очаровал всех. Спасибо режиссерам спектакля, у них все здорово получилось! Всем советуем посетить».

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Театр