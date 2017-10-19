Псково-Печерская и Корсунская иконы Богородицы

Наступившая «ЛК»-неделя подарила нам празднование двух чудотворных икон Богородицы. В пятницу, 20 октября – Псково-Печерская «Умиление» (есть еще Псково-Печерская икона «Успение») и через два дня, 22 октября, Корсунская.

С точки зрения искусствоведения, обе смело можно назвать «Умилением», потому что и та, и другая относятся к иконописному типу с таким названием, когда Божья Матерь и Младенец изображены щека к щеке. На эту тему мы уже неоднократно говорили. Начну рассказ о них в том порядке, который предлагает календарь. Придерживайся я хронологии, пришлось бы начинать с Корсунской.

Псково-Печерское «Умиление» – это список с Владимирской иконы. Сравните их и убедитесь сами. Расположение фигур, позы, даже босая пяточка Иисуса, по которой такие «крупные специалисты», как я, определяют этот образ – все совпадает. Как же их отличить? А точно так же, как отличают Новгородское «Знамение» от Курской-Коренной. Вокруг Курской по периметру изображены ветхозаветные пророки, чего нет на Новгородской. Печерскую пишут в богатом окладе, а Владимирскую так, как ее создал евангелист Лука, безо всяких украшений.

Известен автор «Умиления», это некий монах Арсений. Когда-то иконописцы не имели привычки подписывать свои творения, здраво рассуждая, что икону создает Сам Господь, а они лишь Его орудия, инструменты. С века XVI-XVII богомазы (в этом слове нет ни капли уничижения, они сами себя так называли) стали оставлять автографы, уподобляясь западным светским художникам.

В начале XVI века два купца подарили образ Псково-Печорскому монастырю, которым тогда управлял преподобномученик Корнилий.

В 1581 году Псков осадил Стефан Баторий. А за несколько дней до этого старцу Дорофею было видение: Богородица предупредила его о надвигающемся несчастье. В помощь псковитянам из Печор принесли «Умиление». За пять месяцев Баторий предпринял 30 штурмов Псковского кремля, но города так и не взял. Богородица защитила. После этого икону украсили богатым окладом, который и изображается теперь на всех списках.

В 1812 году французы шли к Пскову. Историки заслугу в этом приписывают генералу Витгенштейну, псковичи – иконе-защитнице. В честь этого и других чудес был установлен праздник Псково-Печерскому образу 20 (ст. ст.) октября. С 1601 по 1918 год в седьмую неделю после Пасхи, а потом и 7 октября совершался крестный ход с иконой из монастыря в Псков. Традиция эта была восстановлена в 1997 году, правда, шествие теперь в монастырских стенах и только один раз в год, в седьмую неделю после Пасхи.

Корсунская икона Богородицы, пожалуй, самая древняя из наших чудотворных образов. Ее привез князь Владимир в 988 году незадолго до Крещения Руси. Привез из Корсуня (так славяне называли греческую колонию в Крыму Херсонес). Город этот был разрушен в 1399 году, и остались от него название иконы да руины в районе нынешнего Севастополя, привлекающие внимание археологов и туристов.

Икона побывала в Киеве, Новгороде, Иван Грозный перевез ее в Москву. Издавна существует множество списков Корсунской. Установить теперь, который из них оригинал (его по преданию написал евангелист Лука), невозможно. Одна из Корсунских икон с XIII века находится в г. Торопце под Тверью. Сюда ее привезла полоцкая княжна Александра, когда выходила замуж за Александра Невского. Образ этот был привезен из Эфеса, а тот, что принес на Русь Владимир, первоначально был в Иерусалиме. Поэтому московскую называют Иерусалимской, а ту, что в Торопце – Эфесской.

Иконы эти различаются не только названиями и историей. Они представляют собой как бы зеркальное отражение друг друга. На Эфесской Младенец изображен на левой руке Богоматери, а на Иерусалимской – на правой.

В 1812 году Корсунская-Иерусалимская бесследно пропала из Успенского собора и была заменена копией. Как и оригинал, эта икона чудотворная. Множество исцелений, зафиксированных в разное время, происходило от обеих икон и от множества списков. Наиболее известны чудотворные образы из Исаакиевского собора Петербурга и из подмосковной усадьбы Ф. И. Тютчева Мураново.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N42 (1182) 19 октября, религия