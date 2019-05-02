Пучдемону запретили участвовать в выборах в Европарламент

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Центральная избирательная комиссия Испании отказала бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европарламент. Об этом сообщает EFE.

Отмечается, что такие же решения ЦИК принял в отношении бывших советников правительства Пучдемона – Антони Комина и Клары Понсати.

Таким образом, ЦИК Испании поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение независимости Каталонии.

Пучдемон, Комин и Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии Вместе за Каталонию в рамках блока Свободные за Европу.

Как известно, выборы в Европарламент пойдут 23-26 мая.

Ранее стало известно, что пять арестованных лидеров сепаратистов Каталонии прошли на выборах в парламент Испании.

На состоявшихся 28 апреля в Испании парламентских выборах больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия, получив 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Но этого недостаточно, чтобы лидер социалистов Педро Санчес, главный кандидат в премьер-министры Испании, мог сформировать правительство без создания коалиции.

korrespondent.net