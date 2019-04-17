Пугающие эксперименты с людьми в фильме «Эфир»

🔊 Воспроизвести

Эфир — это жидкость с сильным запахом, способная облегчить боль, придать силы, усыпить или… убить. Чем вы готовы пожертвовать во имя эгоистического стремления к знаниям? Докторской этикой? Или, может человечеством? Такие вопросы ставит польский режиссер и сценарист Кшиштоф Занусси (Krzysztof Zanussi) в своем новом фильме «Эфир». Приглашаем посмотреть премьеру фильма в кинотеатрах.

Начало XX века, молодой врач (акт. Яцек Понедзялек) без ума от последнего медицинского чуда — эфира. Вскоре он понимает, что сила этой жидкости высока, и она может использоваться не только в медицине. Первой жертвой доктора становится молодая девушка (украинская актриса Мария Рябошапка). Чтобы ее изнасиловать, врач использует слишком большую дозу эфира и убивает ее. За это преступление ученого приговаривают к смертной казни, но в последнюю секунду приговор заменяют ссылкой в Сибирь.

Через много лет ему удалось бежать и стать военным врачом в австро-венгерской крепости. В обмен на медицинское обслуживание девушек борделя, ему разрешено продолжать эксперименты с эфиром. Доктор, как одержимый, служит этой суспензии, и чем дольше, тем больше он ощущает себя Богом, который может управлять каждым человеком или даже всем человечеством. Он манипулирует болью, вызывает смех, доводит до потери сознания, покушается на свободную волю человека, привораживает и мешает побегу. Желание управлять людьми настолько велико, что это похоже на помешательство. Он убивает младенцев, которых рожают девушки борделя, экспериментирует с запахом человеческого тела, причиняет безумную боль своему ученику (акт. Остап Вакулюк)… И все это, чтобы понять еще более глубокий эффект эфира. Все неудачи и потери хладнокровно списываются как научная жертва. Но все это имеет свою цену…

Историческая драма «Эфир» — это совместная работа литовских, польских, украинских, венгерских, австрийских и итальянских кинематографистов, которая привлечет к экрану даже самого искушенного зрителя.

Жанр: историческая драма

Страна: Польша, Литва, Украина, Венгрия, Австрия, Италия.