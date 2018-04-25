Pussy Riot по-литовски

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15 августа, когда в Литве отмечался праздник Жолинес, трое актеров, переодетых в одежды священнослужителей для рекламы Zero Live Show, накануне мессы в костеле городка Тургяляй в Шальчининском районе призывали прихожан на свое мероприятие.

Выложенные режиссером Эмилисом Веливисом в социальную сеть Facebook видеоролики показывают, как три одетых в похожие на литургические одеяния актера приезжают в Тургяляй, в костел Успения Пресвятой Девы Марии. Там актеры на польском языке обращаются к собравшимся на службу по случаю праздника Жолинес людям.

В комментарии к видео режиссер отметил, что актеры приглашают верующих прибыть на «укрепляющее их веру шоу».

В связи с провокацией в костеле самоуправление Шальчининкского района сделало заявление.

«Собравшиеся на Жолинес в тургяльский храм верующие были шокированы поведением актеров, которые на польском языке рассказали о новом проекте, а затем раздали присутствующим самокрутки. Их настроение было еще больше испорчено, когда они увидели прямую трансляцию заснятого видео под названием «Месса» в социальной сети Facebook. Незваные гости достаточно брутально и болезненно унизили честь и достоинство тургяльской общины, а, сделав достоянием общественности свое посещение костела, унизили чувства верующих не только Тургяльского, не только Шальчининкского райнов, но и всей Литвы.

Насмешка над чувствами верующих и религиозными символами не является искусством, а костел — не место для рекламы и шуток. Вторгнувшись в молитвенный дом, актеры помешали верующим исповедовать свою веру. Такое поведение актеров не совместимо с этическими нормами, а паясничество в литургических одеждах в костеле является аморальным и святотатственным. Этот поступок актеров враждебно настроил общественность, является глупым и его нельзя оправдать.

Мы уверены, что актеры нарушили Конституцию ЛР, которая гласит, что получая права и пользуясь свободами, люди обязаны придерживаться сводов Конституции ЛР и законов, не посягать на права и свободы других людей. Подчеркиваем, что актеры препятствовали верующим отправлять свой религиозный обряд», – говорится в заявлении самоуправления Шальчининкского района.

Самоуправление Шальчининкского района обратилось в правоохранительные органы для оценки действий этих «артистов».

Полиция приступила к предварительному расследованию в связи с помехой в отправлении религиозных церемоний или религиозных праздников.

Информация «ЛК», BNS

Скриншот с Facebook