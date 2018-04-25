Путь к энергонезависимости

🔊 Воспроизвести

Литва, Латвия и Эстония планируют выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году. Их отключат от российской энергосистемы и присоединят к сетям континентальной Европы. Летом прошлого года Балтийские республики, Польша и Еврокомиссия подписали соглашение о переподключении электросетей.

Сейчас энергосистемы стран Балтии связывает с Евросоюзом подводный кабель Estlink 1, на его прокладку между Эстонией и Финляндией потребовалось около шести лет, работы были завершены в 2006 году. В 2014 году был запущен в эксплуатацию еще один кабель, Estlink 2, а в 2016-м был проложен высоковольтный кабель мощностью 700 МВт из Литвы в Швецию.

Расходы на переоборудование балтийских сетей под новый рынок составят около 1 млрд евро. Странам Балтии пришлось обратиться за помощью к Евросоюзу. Стоимость первого этапа работ составит 445 млн евро. Как заявил ранее литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, правительство надеется, что большую часть расходов возьмет на себя именно Брюссель.

Эксперты отмечают, что отключение от БРЭЛЛ — крайне непростая процедура, требующая инвестиций и ряда сложных инженерных решений, а также создания соответствующей инфраструктуры. В то же время Москва уже обеспечила автономное энергоснабжение Калининградского региона.

Предполагается, что Балтийские республики присоединят к европейским сетям через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей.

Новая дата недавно отложенного испытания работы линий электропередачи (ЛЭП) в изолированном режиме «острова» будет зависеть от соглашения операторов сетей трех стран, заявили премьеры Литвы и Латвии. Они отметили, что Балтийские страны едины в том, что синхронизация с Западной Европой должна завершиться до 2025 года, сообщает BNS.

По словам латвийского премьера Кришьяниса Кариньша, к 2025 году операторы должны убедиться в том, что Литва, Латвия и Эстония смогут работать изолированно.

«Латвия, Литва и Эстония едины во мнении о том, что синхронизация должна состояться и состоится в 2025 году. К этому времени системные операторы наших стран должны убедиться в том, что мы сможем работать в изолированном режиме. Когда провести эту проверку? По моему мнению, это политический вопрос, инженерный вопрос и вопрос операторов сетей», – заявил глава латвийского правительства на совместной пресс-конференции с литовским премьером в Вильнюсе.

Подготовлено по сообщениям СМИ