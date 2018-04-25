Путешествовавшие за границей жители Литвы потратили 228 млн евро

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Туристы из Литвы, путешествовавшие в четвертом квартале прошлого за границей, потратили там 227,7 млн евро – это на 7,1% больше, чем в октябре-декабре 2017 года. Один житель Литвы за границей в среднем потратил 456 евро.

В четвертом квартале 364,3 тыс. жителей страны путешествовали за границей, что на 5,7% больше, чем за тот же период 2017 года, средняя продолжительность зарубежной поездки составила 6,4 ночевки, сообщил Департамент статистики.

Количество поездок литовских туристов за границу в четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросло на 7,3% до 498,9 тыс. Количество частных поездок составило 74% всех поездок, а командировок — 26%.

Больше всего путешественников в четвертом квартале посетили Республику Беларусь (16,7% всех поездок), Соединенное Королевство (10,5%) Латвию (9,9%), Египет (5,2%).

BNS