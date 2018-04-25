Путешествуют по Литве

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Все больше людей стали ездить по стране. В этом году хотя бы с одной ночевкой по Литве путешествовал каждый второй ее житель, ежегодно число местных туристов увеличивается на 10 процентов.

Представитель Департамента по туризму Индре Тракимайте-Шяшкувене говорит, что чаще всего соотечественники предпочитают спокойный отдых на природе у водоемов. Люди охотно едут в Друскининкай, Аникщяй, Тракай, Молетай, реже стали отдыхать у моря. Все большую популярность набирают экскурсии по памятникам истории, архитектуры, познавательные поездки путем вельмож, древних династий, знакомство с кулинарным и другим наследием.

Информация «ЛК», BNS