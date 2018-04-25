Путин и Абэ провели переговоры

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В Москве окончены переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает РИА «Новости». Переговоры продолжались более трех часов, после чего лидеры выступили с заявлениями для СМИ.

Абэ прилетел в Москву вечером 21 января, а переговоры начались во вторник днем. Премьер-министр Японии обещал, что собирается «как следует» обсудить вопросы мирного договора.

РФ подтвердила заинтересованность в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров. «Разумеется, обсудили и перспективы заключения мирного договора, — сказал российский лидер. — Мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа».

По словам Путина, на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны условились «выстраивать переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, а она в первую очередь предусматривает заключение мирного договора», передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что вопросу мирного договора в ходе нынешней встречи стороны «уделили немало времени». Президент сообщил, что координаторами этой работы были назначены главы внешнеполитических ведомств обеих стран. По его словам, 14 января в Москве уже прошел первый раунд переговоров. О результатах этой встречи российскому и японскому лидерам был сделан соответствующий доклад в ходе состоявшихся переговоров в Кремле.

«Подчеркну, впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения, — сказал президент РФ. — Задача: обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне». Он подчеркнул, что решение, которое предложат переговорщики, «должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран». Пока же стороны условились продолжить усилия по организации совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах в пяти утвержденных сферах. Речь идет об аквакультуре, создании тепличного хозяйства, развитии ветроэнергетики, туризма и переработки мусора.

По словам Путина, стороны «отметили поступательный рост взаимной торговли в январе-ноябре истекшего года — объем увеличился на 18%, достигнув почти 20 млрд долларов». «Уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель — увеличить товарооборот между Россией и Японией в 1,5 раза, до 30 млрд долларов», — добавил президент.

В свою очередь, Синдзо Абэ сказал, что «сегодня обсудили с президентом Путиным вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга, и уделили этому большое время», передает «Интерфакс».

«Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто, но мы должны это сделать, — подчеркнул японский премьер. — Под нашим с президентом Путиным твердым руководством (условились) энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, (развивая) отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения. Мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу».

Премьер-министр Японии рассказал о договоренности удвоить количество визитов россиян и японцев к 2023 году. «Количество россиян, посетивших Японию в прошлом году, было рекордным. Количество взаимных визитов растет, и в прошлом году это было порядка 100 тысяч человек в каждую сторону», — отметил Абэ.

Кроме того, Абэ заверил, что программа посещения японцами захоронений на Курилах будет продолжена. «В свете договоренностей, достигнутых на встрече (лидеров двух стран) в Нагато, было впервые осуществлено посещение (японцами) могил предков на самолете. Сегодня мы с президентом подтвердили значимость такой деятельности и согласовали, что посещение могил предков на самолете в этом году будет реализовано летом», — сказал Абэ.

По его словам, следующий раунд переговоров пройдет в феврале. Министры иностранных дел Японии и РФ Таро Коно и Сергей Лавров встретятся, скорее всего, в Мюнхене во время международной конференции по безопасности.

В заключение Путин поблагодарил Абэ и всех участников переговоров за «полезный и содержательный обмен мнениями». «Дискуссия была очень откровенной и содержательной, — сказал Путин. — Мне кажется, что, безусловно, этот визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений и будет приближать нас к решению ключевых вопросов нашего взаимодействия».

Абэ пригласил президента РФ на саммит «двадцатки», который пройдет в июне этого года в Осаке. Японский премьер также сообщил, что он и Путин вместе примут участие в том же месяце в церемонии закрытия перекрестных годов Японии и России.



NEWSru.com