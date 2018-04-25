Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток

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Президенты Турции и России Раджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в понедельник, 19 ноября, запустили первую нитку газопровода Турецкий поток, сообщает РБК.

«Газпром завершает строительство глубоководной части новой газовой магистрали», — заявил на церемонии Путин, добавив, что Турция превращается в серьезный европейский хаб, что отразится на ее геополитическом положении.

«С геополитической точки зрения проект носит историческую значимость», — заявил Эрдоган. Он выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации.

Помимо морской части еще должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

Отметим, в июне сообщалось, что Газпром построил 66% морского участка Турецкого потока по двум ниткам. А в июле начались работы в прибрежной зоне Турции.

Турецкий поток, который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в 7 миллиардов долларов.

Первая нитка Турецкого потока будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее Газпром рассматривает два варианта маршрута — через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию.

Введение в эксплуатацию газопровода общей производительностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год намечено до 30 декабря 2019 года.

BNS