Путин и Трамп не поприветствовали друг друга на фотографировании перед саммитом G20

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга. За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Трамп прибыл на первое заседание «двадцатки» значительно позже других лидеров. Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.

По окончании фотографирования все участники саммита быстро прошли в зал заседания, и времени поговорить по пути также не было. Путин шел одним из первых, на отдалении от него — президент США.

В зале заседания президенты РФ и США заняли свои места, расположенные за круглым столом через несколько кресел. При этом Путин по-дружески тепло поприветствовал своего соседа — наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Пока остальные гости рассаживались, они продолжали оживленно беседовать.

Затем российский лидер занялся лежащими перед ним бумагами. Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.

Согласно рассадке, на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга — между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

Позднее в пятницу помощник президента Юрий Ушаков и президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщили журналистам, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга на саммите «большой двадцатки», «Поздоровались», — сказал Ушаков, не уточнив, было ли это рукопожатие и в какой именно момент президенты обменялись приветствием. «Лидеры просто поздоровались», — сказал Песков.

Сам Трамп заявил, что не знает, смог бы он в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обменяться с ним любезностями. «Я не знаю. Наверное, не особо», — сказал он в ответ на вопрос журналиста по этой теме. Ответ президента США публикуют американские СМИ, аккредитованные при Белом доме.

Ранее в пятницу представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп «обменялся любезностями» с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в ходе сессии на саммите G20 в Аргентине. Он также отметил, президент США поздоровался таким образом «практически со всеми лидерами», которые присутствовали на этом заседании.

Путин и Трамп должны были провести двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе. Но в четверг американский президент объявил об отмене встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого допустил, что лидеры двух стран проведут встречу «на ногах». Однако представитель Белого дома заявил, что встреча вообще не планируется.

NEWSru.com