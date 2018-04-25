Путин назвал угрозы разрыва ракетного договора

Намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет иметь самые тяжелые последствия и может повлечь обрушение всей архитектуры безопасности. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Серьезную обеспокоенность вызывает изъявление США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал Путин.
Он отметил, что договор выполняет стабилизирующую роль в мире и поддерживает предсказуемость в военной сфере.
«Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора. Работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере», — заявил Путин.
Российский президент считает, что США под надуманным предлогом выходят из договора о ДРСМД. «В качестве предлога для одностороннего выхода из договора США используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ — бездоказательные обвинения России в нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушили, причем нарушили давно», — сказал Путин.
В качестве примера нарушения ДРСМД он привел размещение в Румынии систем Иджис наземного базирования, которые в скором времени должны появиться и в Польше.
«Это прямое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что эти установки… используются на море для запуска ракет такого типа. Теперь они в нарушение договора появились на территории, на земле», — подчеркнул Путин.
Кроме того, он заявил, что появившиеся у России новые ракеты не нарушают ДРСМД.
Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.
В свою очередь Россия обвинила США в «сломе» ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.