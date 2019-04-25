Путин объяснил упрощение выдачи паспортов РФ

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Решение предоставить в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ, сообщает ТАСС в среду, 24 апреля.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории этих «Донецкой и Луганской республик», вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», – сказал российский лидер.

Путин заявил, что является сторонником упрощения предоставления гражданства РФ «соотечественникам», но это нужно делать «аккуратно».

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал «паспортной оккупацией» решение России упростить предоставление гражданства жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

korrespondent.net