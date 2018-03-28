Путин объявил общенациональный траур из-за пожара в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля.

В указе отмечается, что в день траура на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги РФ, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Несколько часов назад президент покинул Кемерово, куда прилетал ранее этим утром почтить память жертв трагедии и выслушать отчеты чиновников.

Президент провел совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре “Зимняя вишня”. “Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства”, – заявил Путин, возмутив таким подбором слов комментаторов в соцсетях.

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В Кемерово во вторник более 7 часов продолжается стихийный митинг, в котором участвовали люди, потерявшие на пожаре в ТЦ родственников, в том числе детей. Участники митинга требовали, чтобы к ним вышел президент. Однако в итоге Путин на митинге так и не появился. Он провел лишь встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования трагедии в ТЦ.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных трое детей.

Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта. Так как Кремль медлил с объявлением общенационального траура, ряд регионов самостоятельно объявили его в знак солидарности с Кемеровской областью.

Во многих городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, вечером 27 марта планируется провести гражданские акции памяти по погибшим в Кемерово. “Медуза” опубликовала список городов с указанием места и времени проведения этих мероприятий. Со вчерашнего дня люди несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве на Большой Татарской улице.

NEWSru.com

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