Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД

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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности», передает ТАСС.

Пресс-служба Кремля сообщила, что документ подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года».

Путин постановил «в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Кроме того, глава государства поручил «Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам — участникам Договора уведомление о приостановлении его выполнения».

Указ вступает в силу со дня его подписания — 4 марта.

Напомним, 1 февраля США приостановили, в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон начал процесс по выходу из договора, который должен завершиться через шесть месяцев (в августе).

В тот же день в ответ на решение США президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в соглашении в качестве зеркальной меры. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Россия и США в последние месяцы активно обвиняют друг друга в нарушении одного из важнейших соглашений о ядерном сдерживании, ставшего в свое время предпоследним действующим ядерным договором между Россией и США, а последнее, СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), истекает в 2021 году

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.О нарушении Россией ДРСМД американцы говорят с 2014 года.

2 февраля истек срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 — американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что они не попадают под действие соглашения.

23 января 2019 года Минобороны и МИД РФ провели совместный брифинг для военных атташе иностранных государств в Москве, на котором продемонстрировали военное оборудование, якобы относящееся к ракете 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает ДРСМД. Российская сторона на брифинге утверждала, что 9М729 фактически представляет собой доработанный вариант крылатой ракеты 9M728 (Р-500), созданной для комплекса «Искандер». Военные добавляли, что у новой ракеты дальность даже на 20 километров меньше из-за дополнительного электронного блока и увеличенного боевого оснащения, которые якобы увеличили ее вес.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США позднее заявили, что Москва не представила сопутствующее оборудование к 9М729 и саму крылатую ракету, которая, по версии американской стороны, нарушает договор.



NEWSru.com

