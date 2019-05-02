Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщает РИА Новости.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В нем перечислены следующие категории:

1) граждане Украины, родившиеся и постоянно проживающие в Крыму, выехавшие из Крыма до 18 марта 2014 года,

2) лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживающие в Крыму, выехавшие из Крыма до 18 марта 2014 года,

3) граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении убежища, ранее проживавшие на территории Луганской и Донецкой областей Украины,

4) иностранные граждане и лица без гражданства, подвергнутые незаконной депортации из Крыма, их дети и супруги,

5) граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии, родившиеся на территории РСФСР, а также их дети, супруги и родители.

NEWSru.com