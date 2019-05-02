Путин подписал закон об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете». Документ опубликован на официальном портале правовой информации в РФ. Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Он предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных сервисов.

Теперь операторы связи в России обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Предполагается, что это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.

Законопроект о «суверенном интернете» внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой – целью этой инициативы было названо создание инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов случае их отключения от зарубежных серверов.

Ранее сообщалось, что в бюджете на ближайшие три года заложено 1,8 миллиарда рублей на исполнение данного закона.

Затраты операторов связи на исполнение закона обещают компенсировать из госбюджета.

NEWSru.com