Путин после переговоров с Эрдоганом раскритиковал решение США по Иерусалиму

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что считает дестабилизирующим решение СШАпризнать Иерусалим столицей Израиля. По мнению главы государства, действия Вашингтона могут перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса. Путин также отметил, что Анкара придерживается схожих взглядов.

“И Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе”, – цитирует российского лидера ТАСС.

Путин также подчеркнул, что конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима должны решаться на прямых палестино-израильских переговорах. “Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках ООН”, – подчеркнул президент.

Эрдоган, в свою очередь, выразил беспокойство тем, что Израиль “воспринимает решение США по Иерусалиму в качестве повода для усиления давления на палестинцев”. Он выразил надежду, что саммит лидеров стран – членов Организации исламского сотрудничества позволит дать “сильный ответ” на ситуацию вокруг Иерусалима.

Касательно беседы с Путиным турецкий президент рассказал, что они обсудили “ряд региональных вопросов”, среди которых развитие событий в Иерусалиме было приоритетным. “Относительно этой темы у нас есть похожие подходы с господином Путиным. Мы решили продолжать контакты по данному вопросу”, – заключил Эрдоган.

Администрация Дональда Трампа в понедельник вечером ответила на критику. “Мы продолжаем призывать к спокойствию, мы открыты, готовы и хотим продолжать встречи и обсуждать мирное урегулирование. За насилие несут ответственность только те, кто его осуществляет, не президент Дональд Трамп или кто-либо еще, и снова мы призываем людей и группы к спокойствию”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Накануне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля ставит под угрозу все усилия, которые были направлены на мирное урегулирование конфликта между израильтянами и палестинцами.

“Я испытывал большие надежды по поводу усилий, которые предпринимали президент Трамп и его команда с целью попытаться убедить израильтян и палестинцев согласиться на предложенный им путь разрешения конфликта. Была надежда на то, что это станет возможным. Я не говорю, что это произойдет однозначно, но надежда была. Я считаю, что принятое в среду решение создает риск срыва этих усилий”, – отметил генсек.

Напомним, о признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил в середине минувшей недели. Глава государства также поручил Госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива. После заявления Трампа в регионе произошли вспышки насилия, участились запуски ракет, а “Хамас” объявил “день гнева”, призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.

NEWSru.com

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