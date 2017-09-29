Путин после переговоров с Эрдоганом сообщил о созданных в Сирии условиях для завершения войны

Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре сообщил, что в Сирии созданы условия для прекращения войны. Договоренности по урегулированию сирийского конфликта российский лидер назвал совместным успехом РФ и Турции.

Об этом Путин сообщил после переговоров в Анкаре, которые более полутора часов он вел с Эрдоганом один на один, а затем в расширенном формате. “Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана”, – сказал президент РФ (цитата по РИА “Новости”).

По словам Путина, в Сирии “фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны”. “Окончательное уничтожение террористов и возвращение сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам – это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира”, – отметил российский лидер.

Помимо этого Путин заявил о том, что в ходе переговоров с Эрдоганом были подтверждены договоренности России и Турции по зонам деэскалации в Сирии.

Также по итогам переговоров президент РФ сообщил, что условился с Эрдоганом “продолжить плотные контакты по линии Министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем”.

В целом Путин охарактеризовал переговоры положительно, поблагодарив за них турецкую сторону. “Полагаю, что сегодняшняя встреча была очень полезна и весьма продуктивна”, – отметил российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию в Иракском Курдистане, где по результатам состоявшегося 25 сентября референдума большинство жителей проголосовали за независимость региона. По словам президента Турции, он и его российский коллега высказались за территориальную целостность Ирака и Сирии.

“Сегодня обсудили Сирию и Ирак. Сошлись во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии. У референдума нет никакой законности. Власти Северного Ирака сделали большую ошибку. Ни у кого нет права превращать наш регион в горящий”, – сказал Эрдоган журналистам по итогам переговоров.

В преддверии встречи двух президентов сообщалось, что для Анкары крайне важны два вопроса, связанных с курдами: об участии Турции в контроле над зоной деэскалации в сирийском Идлибе и о последствиях референдума о независимости в Иракском Курдистане. Предполагалось, что лидеры двух стран затронут эти темы в ходе переговоров.

Эрдоган заявил в ООН, что турецкая армия войдет в зону деэскалации в сирийском Идлибе и займется обеспечением перемирия, договоренность о котором ранее была достигнута на переговорах в Астане. Главной целью турецкой армии считается подготовка военной операции против курдов в районе города Африн, где формирования, подконтрольные Рабочей партии Курдистана, контролируют обширные территории.

Если Эрдоган поставит под свой контроль север провинции Идлиб, то Африн окажется блокированным со всех сторон и сможет поддерживать связь с внешним миром лишь через линию соприкосновения с сирийскими правительственными войсками возле Алеппо. Сирия и Иран уже выразили несогласие с этими планами, но решающее слово принадлежит России.

NEWSru.com

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