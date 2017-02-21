Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Ушедший накануне из жизни Виталий Чуркин, занимавший должность постоянного представителя РФ в ООН, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

“За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)”, – говорится в тексте документа.

Ранее глава России выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда. “Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций, Представителя России в Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина”, – сообщалось на сайте Кремля.

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Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, а также представлял страну в Совете Безопасности ООН. Он скоропостижно скончался вечером 20 февраля на рабочем посту. Соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина приходят со всего мира.



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Метки: Виталий Чуркин, Владимир Путин, Литва, награда, орден Мужества