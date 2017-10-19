Пхеньян пригрозил нанести по США “невероятный” удар в “неожиданный момент”

Северная Корея пообещала нанести по США “невероятный” удар в неожиданный момент. Об этом говорится в распространенном в четверг агентством ЦТАК заявлении в связи с проходящими недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

“Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданный момент в неожиданном месте”, – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Авианосная ударная группа ВМС США с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова. По данным командования седьмого флота ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Их целью объявлена отработка совместных действий на море и тренировки по связи.

В учениях примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, а также авиация двух стран. Военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет. Совет Безопасности ООН уже принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении Пхеньяна. В Северной Корее заявили о возможности проведения ядерного испытания вскоре в Тихом океане.

Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил полным уничтожением КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников. На этой неделе было опубликовано заявление заместителя постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рёна, подготовленное к заседанию 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН, в котором говорилось о том, что из-за провокационных действий США ядерная война может начаться в любой момент.

NEWSru.com

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