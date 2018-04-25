Пхеньян заявил, что не откажется от ядерного оружия, пока существует угроза со стороны США

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В КНДР заявили, что не пойдут на одностороннюю денуклеаризацию, пока США не прекратит угрожать Северной Корее ядерным оружием, сообщает AP.

Это заявление отражает тупик в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном о поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова под контролем американцев.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп 5 июня встретились в Сингапуре. По итогам встречи было опубликовано заявление о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, однако в заявлении не были указаны сроки и другие подробности данного процесса.

NEWSru.co.il

Фото facebook The White House https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.1698360526918340/1715127625241630/?type=3&theater