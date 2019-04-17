Пьяная новорожденная

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Уникальный случай произошел в Литве. В одном из роддомов на свет появился ребенок, в крови которого было обнаружено 4 промилле алкоголя. Что интересно, в крови самой роженицы уровень алкоголя был почти в 2 раза меньше. По словам врачей, данный факт свидетельствует о том, что мама ребенка во время беременности выпивала.

«Хотя состояние обеих стабилизировали, но опасность все еще существует, — отметил главврач профессор Винцас Янушонис. — Роженицу привезли из Тельшяй. Она была пьяной и агрессивной».

В истории литовской медицины это, вероятно, самый сложный случай. По словам Янушониса, вряд ли эти обстоятельства не скажутся на будущем девочки. 4 промилле может быть смертельной дозой даже для взрослого человека.

«Мы генетически исследуем всех новорожденных, а в данном случае внимание еще более пристальное. Конечно, этот так называемый фетальный алкогольный синдром в будущем проявится. Кроме того, мы предполагаем, что женщина пила на протяжении всей беременности, не было полноценного питания, поэтому ее проверяют и на наличие других возможных болезней. Женщине оказывают всестороннюю помощь – и физическую и психологическую», – сказал Янушонис.

По его словам, и мать, и ребенок еще какое-то время проведут в больнице. Дальнейшую их судьбу будут решать специалисты Службы по защите прав детей.

Женщина зарегистрирована в Аникщяйском районе, однако приехала в Тельшяйскую больницу, поскольку она находилась в гостях у матери и, как подозревают, пила вместе с ней.

Не исключено, что служба будет искать для младенца постоянных или временных опекунов, если ее мать не примет помощь и не согласится сама растить ребенка. Отмечается, что эта же женщина несколько лет назад отдала своих двоих детей в детский дом, но потом забрала их, объяснив, что она избавилась от алкогольной зависимости и теперь в состоянии самостоятельно заботиться о детях.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ