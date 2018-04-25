Пять блюд, которые должен уметь готовить каждый

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Гордон Рамзи — самый знаменитый в мире шеф-повар шотландского происхождения, автор кулинарных книг и автобиографий, герой горячо любимого шоу «МастерШеф», а также реалити «5 звезд Гордона Рамзи», «Кошмары на кухне» и «Кошмары в отеле», к тому же очень удачливый ресторатор. В данный момент Гордон Рамзи — обладатель 7 звезд Мишлен и владелец 25 ресторанов по всему миру: в Европе и Америке, в Азии и на Ближнем Востоке. Его рестораны удостоены 16 звезд Мишлен.

Ресторанная империя Рамзи быстро растет, в нее входят 10 ресторанов в Великобритании, 6 из которых имеют минимум одну звезду, 3 паба и 12 ресторанов за пределами Соединенного Королевства. В 1996 году вышла первая книга Рамзи. На ноябрь 2007 года Гордон Рамзи выпустил 14 книг, из них 2 автобиографии.

Для многих людей приготовление пищи может показаться сложной задачей. Трудно научиться хорошо готовить, когда вы все время заняты работой. К счастью, известный шеф-повар Гордон Рамзи рассказал о пяти лучших блюдах, которые каждый гурман должен освоить прямо сейчас.

Отличный бургер

Даже Рамзи знает, что нет ничего лучше, чем бургер!

Для бургеров: 500 г говяжьего фарша, ½ чайной ложки свежемолотого черного перца, 1 столовая ложка копченой паприки, щепотка кайенского перца, 2 чайные ложки соуса табаско, 1 ст. л. вустерширского соуса, кетчуп, листья салата, 4 булочки для бургеров, 2 помидора, ½ чайной ложки соли.

Для свекольного пюре: ¼ чайной ложки соли, ¼ чайной ложки свежемолотого черного перца, 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. каперсов, несколько листьев петрушки.

Поместите говяжий фарш в большую миску и приправьте солью и перцем, Добавьте копченую паприку, щепотку кайенского перца, соус табаско, вустерширский соус и кетчуп. Хорошо перемешайте, слепите из получившегося фарша котлетки и уберите в холодильник, чтобы они уплотнились. Для приготовления свекольного гарнира нам понадобится блендер. Измельчите в нем свеклу, добавьте бальзамический уксус, соль, перец, оливковое масло, каперсы и нарезанную свежую петрушку. Уберите в сторону. Достаньте котлеты из холодильника и положите их в нагретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжарьте котлеты на слабом огне около 5 минут с каждой стороны или пока они не достигли вашего идеального уровня прожарки. Поджарьте булочки. Затем нарежьте помидоры, листья салата. На каждую булочку щедро намажьте свекольное пюре, сверху положите лист салата, томаты, котлетку. И это все! Быстро, вкусно, недорого! В общем, отличный рецепт полезных гамбургеров от Гордона Рамзи.

Здоровый завтрак

Завтрак имеет принципиальное значение для хорошего начала дня, поэтому он должен быть разнообразным, вкусным и, главное, полезным.

Яичница-болтунья с крабовым мясом и шнитт-луком

30 г сливочного масла, 12 яиц (слегка взбить), 200 г белого крабового мяса (разобрать на волокна), горсть шнитт-лука (мелко порубить), соль и черный перец, 2 ст. л. сметаны, 4 толстых ломтика хлеба (обжарить).

Растопите масло в сковороде с антипригарным покрытием и влейте взбитые яйца. Перемешивайте деревянной ложкой на среднем огне несколько минут, пока яйца не начнут схватываться, но еще будут жидковатыми.

Добавьте крабовое мясо, шнитт-лук, соль и черный перец. Перемешивайте, пока яйца почти не схватятся, затем быстро добавьте сметану и снимите сковороду с огня.

Положите по ломтику поджаренного хлеба на подогретые тарелки, сверху выложите яичницу и немедленно подавайте.

Утренняя фриттата

20 г сливочного масла, 200 г мелко нарезанных шампиньонов, 2 нарезанных кружочками помидора, 4 яйца, 75 г натертого твердого сыра (лучше сыра чеддер), небольшой пучок петрушки.

Предварительно разогреваем гриль. Выкладываем в разогретую сковороду сливочное масло и распускаем его на небольшом огне. Обжариваем грибы с помидорами, оставляем их на огне на 3-4 минуты, постоянно помешивая, пока они не станут мягкими. Выкладываем их в миску и отставляем. В большой миске взбиваем миксером яйца с 1 столовой ложкой воды. Выкладываем туда грибы и помидоры, добавляем тертый сыр. Все аккуратно перемешиваем. На небольшом огне разогреваем сливочное масло, выкладываем туда яичную смесь с грибами и помидорами, готовим в течение 6-8 минут, пока яйца не станут золотистого цвета. Ставим сковороду под разогретый гриль на 3-4 минуты, чтобы фриттата зарумянилась сверху. Нарезаем наше блюдо кусочками и подаем с зеленым салатом

Тушеное блюдо

«Это то, что вы можете приготовить в понедельник и есть до самой пятницы», – советует Рамзи.

Говядина, тушенная в меде и сое

2 ст. ложки растительного масла, 1,5 кг говядины для тушения, 1 луковица, крупно порезанная, 1 морковь, крупно порезанная, 1 лук-порей, 1 сельдерей, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок тимьяна, 5 семян кориандра, 2 зубчика чеснока, 50 мл хересового уксуса, 60 мл соевого соуса, 200 мл мадейры, 3 ст. ложки светлого меда, 1 ст. ложка томатной пасты, 800 мл куриного бульона.

Для бок чой

3 кочана бок чой, 2 ст. ложки оливкового масла, 2 ч. л. соевого соуса, 1 ст. ложка сахарной пудры, небольшой кусочек имбиря, 100 мл куриного бульона. Разогрейте духовку до 160°C. Нагрейте масло в большой жаропрочной сковороде или сотейнике и обжарьте мясо в течение 10 минут до коричневого цвета.

Добавьте овощи, тимьян, семена кориандра и гвоздики и готовьте на сильном огне в течение 10 минут, пока не подрумянится.

Добавьте хересовый уксус, соевый соус, мадейру и мед. Перемешайте и готовьте на сильном огне, пока не загустеет, и добавьте томатную пасту.

Залейте бульон и доведите до кипения. Перемешайте и приправьте по вкусу. Поставьте в духовку и готовьте в течение 2,5 -3 часов, пока мясо не станет нежным. Переложите мясо в другую кастрюлю. Кипятите соус в течение 10 минут, пока он не загустеет и пропустите через сито.

Приблизительно за 20 минут перед подачей на стол, приготовьте бок чой с половиной масла и соевого соуса и посыпьте сахарной пудрой. Натрите немного имбиря и перемешайте.

Нагрейте оставшееся масло в большой сковороде, добавьте бок чой и готовьте пока сахар не карамелизируется. Налейте бульон и тушите в течение 5 минут до мягкости. Теперь положите мясо обратно в соус и нагрейте.

Мясо перед подачей нарежьте толстыми ломтиками, выложите на пюре , полейте соусом, по краям тарелки разложите бок чой.

Блюдо из курицы

С точки зрения здорового питания, блюда из курицы – очевидный фаворит. Богатую белком куриную грудку легко приготовить десятками разных способов, и она подойдет к любому гарниру.

Курица, тушенная в сидре с карамелизированными яблоками

4 куриные ножки, отделить бедра от голени, соль и перец, 2-3 ст. ложки рапсового масла, 2 тонких ломтика копченого бекона, 300 мл яблочного сидра, 100 мл бренди или кальвадоса, 250 мл 30% сливок, листья веточек тимьяна, 500 г (около 3) очищенных яблок, 30 г сливочного масла, 1-2 ч. л. сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока, 30 г грецких орехов, обжаренных на сухой сковороде, горстка рубленой петрушки.

Включите духовку на 200°С. Приправьте солью и перцем курицу и обжарьте с добавлением рапсового масла в течение 2-3 минут с каждой стороны, а затем переместите их в тарелку.

Теперь обжарьте бекон до золотистого цвета. Вылейте сидр и кальвадос (или коньяк), доведите все до кипения, затем тушите, пока объем жидкости не уменьшится на одну треть. Смешайте со сливками и тимьяном.

Положите курицу в кастрюлю, накройте крышкой и поставьте в духовку. Готовьте на медленном огне в течение 30-45 минут.

За 15 минут до конца приготовления растопите масло в большой сковороде. Выложите кусочки яблока, добавьте сахарную пудру и обжарьте до золотистого цвета, около 4-5 минут с каждой стороны.

После выньте цыпленка из кастрюли, положите на теплую тарелку и накройте алюминиевой фольгой. Если соус слишком жидкий, то прибавьте огонь, чтобы лишняя жидкость выпарилась. Приправьте солью, перцем и лимонным соком по вкусу.

Положите курицу обратно в кастрюлю и размешайте с карамельными яблоками. Посыпьте грецкими орехами, мелко нарезанной петрушки и подавайте.

Вкусный десерт

По мнению шефа, десерты – это то, что объединяет людей. «Принести кому-то в подарок восхитительный домашний торт и съесть его за чашечкой кофе гораздо приятнее, чем вручить шарф, свитер или пару носков». Мы не можем не согласиться: десерты действительно существуют для того, чтобы наслаждаться ими вместе.

Пикантный апельсиновый пирог

Тесто: 125 г муки, 1 чайная ложка пекарского порошка, немного соли, 2 столовые ложки сахара, 50 г масла, 1 яйцо, 1 чайная ложка ванильной эссенции, 110 мл молока, цедра одного лимона.

Начинка: 4 больших не очень сладких яблока, 50 г сливочного масла, 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка корицы, 15 г измельченного миндаля.

Разогреваем духовку при температуре 180°С. Для теста смешиваем в большой миске муку с пекарским порошком, солью и сахаром.

Добавляем туда мягкое сливочное масло и месим руками, пока тесто не станет однородным.

В отдельной миске взбиваем миксером яйцо, добавляем ваниль и молоко. Засыпаем цедру апельсина и аккуратно перемешиваем.

Моем, чистим и режем тонкими дольками яблоки. Выкладываем их в скороду с растопленным сливочным маслом, слегка обжариваем, добавляем мед и немного корицы. Обжариваем немного, чтобы яблоки карамелизировались.

Выкладываем яблоки в небольшие формы для запекания, заливаем тестом, посыпаем миндалем и ставим в разогретую духовку. Выпекаем около 20 минут, пока пироги не зарумянятся. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Гордон Рамзи советует подавать этот пирог с ванильным мороженым.