  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.31 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Пять крупнейших закупок литовской армии после аннексии Крыма

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 30, 18:00   |   Комментариев: 19

Литовская армия и норвежская компания Kongsberg на минувшей неделе подписали договор о приобретении норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

BNS представляет пять крупнейших закупок литовской армии после осуществленной Россией в 2014 году оккупации Крыма. Закупки представлены в порядке очереди от крупнейшей к более мелкой.

Боевые машины пехоты Boxer . Договор о приобретении 88 БМП был подписан в августе прошлого года, его стоимость 386 евро. Первые несколько машин должны быть поставлены в Литву в конце этого года, все БМП будут доставлены к 2021 оду. Ими будут обеспечены два армейских батальона в Рукле и Алитусе. Башню для этих БМП производит израильская компания, а саму машину – германский консорциум.

Передвижные зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS . Эти установки закупаются у норвежской компании Kongsberg , сумма сделки достигает 110 млн. евро. Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков км и сбивать цели на высоте 15 км, однако не смогут сбивать вражеские ракеты. Эти системы Литва планирует получить до 2021 года. Они будут дислоцированы в Радвилишкисе, однако являются передвижными.

Грузовики. Договор с германской компанией Daimler AG Литва подписала в конце 2015 года. Согласно договору в Литву до 2022 года должны быть поставлены 340 грузовиков Unimog U 5000 на сумму почти в 63 млн. евро. Новые машины закупаются с целью обновления парка грузовиков.

Артиллерийские гаубицы. В сентябре 2015 года литовская армия, у которой были только несамоходные гаубицы, подписала договор о закупке самоходных. У Германии будет приобретена 21 самоходная гаубица PzH 2000, 26 бронированных машин командования M 577 V 2 и шесть танков эвакуации BPZ 2. Стоимость договора достигает 16 млн. евро, однако еще потребуются средства на модернизацию гаубиц и реализацию прочих проектов. Министерство обороны сообщало, что дополнительно могут потребоваться еще 40 млн. евро. В Литву пока доставили четыре гаубицы, вся техника будет поставлена в страну до 2019 года.

Системы воздушной обороны GROM . Договор о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) GROM с польской компанией Mesko был подписан в сентябре 2014 года. Количество закупаемых ПЗРК не раскрывается, а сумма договора составляет около 34 млн. евро. ПЗРК GROM предназначены для борьбы с низколетящими визуально наблюдаемыми воздушными целями различного типа (в т.ч. самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами). GROM способен уничтожать цели на тактическом расстоянии от 400 метров до 5,5 километра, а также на высоте от 10 метров до 3,5 километра. Эти системы будут поставлены до 2021 года.

BNS

Метки:  , , , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (19)
  1. (109.186.116.90) As пишет:
    2017 10 30 at 22:56

    Я вот хитро сделал – под своим ником на тимура пру. А под ником федот я тимура уважаю и даже общаюсь с ним. Дypaк нeдoyмок тимур на распознал меня в федоте :)

  2. (109.186.116.90) As пишет:
    2017 10 30 at 22:54

    (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 10 30 at 19:30
    Мировые ученые доказали, что 95 процентов людей на Земле — инертная масса.
    ———–
    А вот у нас на форуме именно эта инертная масса поливает гaвнoм всех и вся. Лучше бы уж оставалась инертной вся эта компания йонаса, лжефедота, тимура и покойного ричарда.

  3. (87.255.31.31) Йонас пишет:
    2017 10 30 at 20:53

    АС, ты за что так Баву?

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 30 at 20:29

    Что Дунька Кулакова в деле. Низкопробный развод.


  1. Страницы:
  3. 1
  4. 2




В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿