Пять режимов работы

В новом Трудовом кодексе, который, по настоянию премьера Саулюса Сквярнялиса, должен вступить в силу с 1 июля, вводятся пять режимов работы, которые позволяют сотрудникам совмещать семейные и трудовые отношения.

«Представьте себе, что ваше присутствие на рабочем месте будет обязательным только в определенные часы, а все остальное время мы можем самостоятельно решить, как на день распределять оставшееся время на рабочем месте, чтобы за неделю всего было 40 рабочих часов», — пояснил новшество директор Департамента труда Министерства социальной защиты и труда Кястутис Заура.

Эта возможность, которая, по словам Зауры, применяется пока только в отдельных компаниях или учреждениях, предоставит удобные правила регулирования графика работы и его режимов.

Это означает, что, например, молодые родители, работающие по гибкому графику работы, смогут попеременно приходить на работу раньше или позже, не беспокоясь, что могут опоздать из-за маленького ребенка.

По мнению Зауры, существовавшее до сих пор регулирование требовало, чтобы рабочий день длился непрерывно восемь часов, был негибким и неудобным как для работодателей, так и для работников.

Новый Трудовой кодекс предусматривает пять режимов:

— неизменная длительность рабочего дня (смены) и количество рабочих дней в неделю;

— общий учет рабочего времени, когда определяется общая норма рабочего времени в течение отчетного периода;

— гибкий график работы, когда работник должен находиться на рабочем месте рабочего дня фиксированное количество часов (смен), а оставшиеся часы отрабатывать до или после этого времени;

— фрагментарный временной режим рабочего дня, когда в тот же день (смены) график работы предусматривает перерыв для отдыха и еды, продолжительность которого больше, чем максимально установленные перерывы;

— индивидуальный режим рабочего времени.

«Работодатель, проконсультировавшись с работником или его представителями, сможет решить, какой режим работы лучше всего использовать для всего предприятия или конкретного сотрудника, чтоб в течение недели общее количество рабочего времени составило 40 часов, а со сверхурочными — не более 48 часов, если только работник не согласен работать 52 часа», — отметил Заура.

Он также сказал, что максимальное количество рабочих часов с дополнительной и сверхурочной работой не может превышать 60 часов в неделю. В соответствии с действующим положением, подобное ограничение устанавливается на один день и не может превышать 12 часов.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N20 (1160) 18 мая, Кястутис Заура, Саулюс Сквярнялис, Трудовой кодекс, трудовые отношения