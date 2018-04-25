Пять самых запоминающихся кулинарных фильмов  

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В ожидании кулинарной комедии «Маленькая Италия»: 5 самых запоминающихся кулинарных фильмов

Создатель полюбившихся зрителям романтических комедий «Как отделаться от парня за 10 дней» и «Поцелуй на удачу», а также культовых комедийных лент «Старые ворчуны» и «Мисс тайный агент» Дональд Петри 17 августа приглашает на еще одну легкую, комичную, бесконечно романтическую и очень вкусную комедию «Маленькая Италия».

Сюжет нового фильма Д. Петри рассказывает о двух популярных ресторанах, расположившихся в квартале Маленькой Италии. Несмотря на наплыв людей, оба ресторана, как и их владельцы, всеми возможными способами начинают соперничать, доказывая, что они – лучшие.

Но пока родители воюют между Лео (актер Хайден Кристенсен) и Ники (актриса Эмма Робертс) завязываются романтические отношения. Молодые люди принимают решение противостоять внешним факторам и отдаться своим чувствам, страсти и любви, которая неожиданно их посетила.

В ожидании этой кулинарной и чувственной комедии мы хотели бы порекомендовать вам 5 вкусных и очень веселых приключенческих кулинарных фильмов:

«Ешь, пей, мужчина, женщина», 1994 г.

Лента, прибывшая прямо из Тайваня, номинированная на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм, режиссером которой является Энг Ли, рассказывает о жизни одной, на первый взгляд, приличной, семьи.

В фильме нашему вниманию представлена история повара одного из роскошнейших ресторанов Тайваня Чу (актер Лун Сихун), который оберегает все возможные традиции своих прародителей, так как для него приготовление пищи – это своеобразный ритуал, приносящий радость. Но совершенно другим мнением обладают дочери мужчины, пропагандирующие культуру быстрого питания.

В один из дней они все собираются на праздничный ужин, во время которого раскрываются все различия, связанны не только взглядом с двух поколений людей на еду, женщин, мужчин, но и на жизнь.

«Шеф», 2014 г.

Создатель фильмов «Эльф» и «Железный человек» Джон Фавро в 2014 г. представил комическую драму с совсем небольшим бюджетом, в которой он сам сыграл в главной роли.

Фильм режиссера, часто снимающего блокбастеры, рассказывает о горячем шеф-поваре Карле (актер Джон Фавро), работающем в прекрасном ресторане, находящемся в Лос-Анджелесе, который в один из дней произносит на одно слово больше, чем надо. Это стоит ему не только работы, но и репутации. Пытаясь заново найти себя, он решает заняться собственным бизнесом. Так на улицах Лос-Анджелеса появляется вагончик кубинского быстрого питания ElChefe.

«Вкус жизни», 2007 г.

Режиссер Скотт Хикс, номинированный на двух «Оскаров» за культовый фильм «Блеск» 1996 г., в 2007 г. представил веселый, очень теплый и обладающий смыслом кулинарный фильм о том, как еда может сблизить две абсолютно разные души.

После того, как неожиданно скончалась сестра профессионального повара Кейт (актриса Кэтрин Зета-Джонс), молодая женщина оформляет опеку над племянницей. Однако это не единственная перемена в ее жизни. На горизонте появляется новый шеф кухни ее ресторана Ник (актер Аарон Экхарт), который хочет ввести совершенно новые правила. Кейт ничего не остается, кроме как объявить войну самодовольному сотруднику.

«Пряности и страсти», 2014 г.

Когда постановкой романтического фильма занимается виртуоз жанра Лассе Халльстрем, подаривший миру такие ленты, как «Дорогой Джон», «Шоколад» и «Казанова», можно ожидать что-то особенное и теплое.

История фильма погружает нас в семью индусов-эмигрантов, которая, поселившись в городке Прованс, решает открыть семейное кафе. Однако это вызвало недовольство у владелицы напыщенного французского ресторана мадам Мэллори (актриса Хелен Миррен), которая принимает все меры, чтобы уничтожить своих конкурентов. Но ее гнев улетучивается, когда она поближе знакомится с соседями и углубляется в особенности их кухни.

«Джули и Джулия»

Эта лента режиссера Норы Эфрон, номинированная на «Оскара» в номинации на лучшую актрису, стала прекрасным оформлением мемуаров известного шеф-повара Джулии Чайлд, представившим нашему вниманию образ жизни этой женщины и ее любовь к работе, прославившей ее на весь мир.

В эпицентре сюжетной линии фильма оказывается начинающая писательница Джули Пауэлл, которая в один прекрасный день для того, чтобы отвлечься от работы, ставит перед собой цель приготовить за год 524 блюда из знаменитой книги Джулии Чайлд «Осваивая искусство французской кухни». Эта непростая задача позволит ей не только окунуться в нечто необычное, но вместе с тем и почувствовать себя «в шкуре» известного шеф-повара, рецептами которой пользуются лучшие рестораны мира.

Информация „Garsu pasaulio irasai“

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