Пять женских «подстав» на дороге

Времена, когда девушка за рулем мешала прочим участникам движения исключительно своей неумелостью, давно прошли. Дамы научились не только водить, но и качественно хамить на дороге. Но на свой манер.

Еще несколько лет назад главной «подставой» со стороны женщины-водителя была впечатляющая заторможенность маневров. Нужно перестроиться в крайний левый ряд для поворота? Километра за три до этого дама включает «мигалку» с соответствующей стороны и начинает плавный дрейф влево. Разумеется — на той же безопасно-черепашьей скорости, с которой до этого ехала в своем крайнем правом ряду. Мат и контраварийное руление окружающих игнорируются напрочь, пишет медиаресурс «Автовзгляд».

Но в последнее время автоледи научились хамству, присущему до последнего времени в основном мужикам. Обратите внимание: кто чаще всего ломится без включения «поворотника» из ряда, по той или иной причине затормозившего? Скорее всего, это будет женщина. Мужчины в таких случаях гораздо чаще включают сигнал поворота, предупреждая о перестроении или просясь, чтобы пропустили. Женщины же считают, что их, в силу гендерных различий, обязаны пропускать не только при входе в лифт, но и на дороге. Соответственно, они практически никогда не благодарят кратковременным включением «аварийки» проявившего понимание соседа по потоку.

Следующий, заслуживающий отдельного упоминания женский приемчик — «парковка прямо там, где остановилась». Хоть под знаком запрета и предупреждением о работе эвакуатора, хоть посреди проезжей части. Не со зла, а потому, что «мне нужно». При этом поискать свободное место или как-то еще принять во внимание интересы окружающих людей даже мысли не возникает.

Мужчины в подобных ситуациях хотя бы понимают, что могут «налететь» на штраф или эвакуацию. И потому избегают совсем уж наглых нарушений подобного рода. А у женщин для осмысления подобной перспективы, видимо, недостает вычислительных мощностей главного процессора.

Не менее впечатляют повадки дам в ходе парковки машины. Про сложности движения задним ходом у многих женщин известно не первый десяток лет. Ну, не дано, как говорится. Но под это дело дамы научились списывать свое наплевательство на прочих водителей. Припарковалась на два места? Перекрыла выезд? Остановилась так, что другому водителю пришлось забираться в свою машину через багажник? Ой, я парковаться не умею, я же женщина! Не умеешь управлять машиной — кто ж тебе «права» продал или подарил?

В последнее время стали попадаться даже женщины-«учителя». Чаще всего это мадам «за 35» на дорогих машинах. Заметим, что мужчины, которые «учат» резкими торможениями чем-то не угодивших им коллег по потоку, — отдельный подвид прямоходящих приматов. Но женщина, в силу своих сложных отношений с ощущением габаритов машины, пытается «учить», даже если ей только почудилось, будто оппонент своим маневром посмел намекнуть на создание некой помехи беспрепятственному движению «королевы».

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, за рулем, на дороге