Пятерка самых «аварийных» городов страны

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Эксперты страховой компании ВТА выяснили, в каких городах Литвы зафиксировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. Рассчитав количество ДТП на тысячу жителей, они установили, что в пятерку самых «аварийных» городов входят Тракай, Молетай, Таураге, Клайпеда и Расейняй.

«В глаза бросается тот факт, что в пятерке нет традиционно считающегося наиболее аварийным Вильнюса, а два «ведущих» муниципалитета пользуются огромной популярностью среди жителей страны и иностранных туристов. Лето было теплым, много людей проводили время на озерах, на природе, поэтому вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие здесь была самой высокой», — сказал начальник отдела экспертизы BTA Андрюс Жюкялис.

По данным компании, в 2018 году больше всего аварий произошло в Тракай.

При этом если ситуацию в Клайпеде можно объяснить туристическим сезоном, то в Расейняй и Таураге многие водители игнорируют Правила дорожного движения.

«По сути, самые большие проблемы на дорогах начинаются из-за спешки, попыток быть хитрее, чем другие участники дорожного движения. А многих несчастных случаев можно избежать, если просто тщательнее планировать время, подумав не только о себе, но и о других и сосредоточив все внимание на основной деятельности за рулем — вождении», — добавил Жюкялис.

По данным Дорожной полиции Литвы, за первое полугодие 2018 года на дорогах страны погибли свыше 80 человек. Больше всего жертв было среди пешеходов, а большинство ДТП происходило в темное время суток.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ