Пытаются его оживить контейнерный поезд “Солнце” (Saule)

Проект контейнерного интермодального поезда на Дальний Восток “Солнце” (Saule) буксует, поэтому его оператор – литовская логистическая компания VPA Logistics пытается его оживить, сообщает деловое издание Verslo zinios.

“Сегодня мы всё начинаем с белого листа. Опять стучимся в двери казахов и пытаемся их снова открыть. Пока ясного света в конце тоннеля мы не видим”. (…) К сожалению, эмбарго, экономические санкции, девальвация валют восточных стран и упавшая в связи с этим их покупательная способность сильно сократили потоки грузов в Казахстан. Поэтому и не удалось привлечь грузы”, – поясняет генеральный директор VPA Logistics Дарюс Бейнотас.

По этим же проблемам остаётся замороженным и проект стрелочного поезда “Меркурий”, курсировавшего из Клайпеды в Москву. Его оператором является литовская группа по перевозке грузов и экспедированию Arijus.

BNS

Метки: Saulė, Литва, Поезда, солнце