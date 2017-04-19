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Пытаются его оживить контейнерный поезд “Солнце” (Saule)

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 19, 12:00   |   Комментариев: 0

Проект контейнерного интермодального поезда на Дальний Восток “Солнце” (Saule) буксует, поэтому его оператор – литовская логистическая компания VPA Logistics пытается его оживить, сообщает деловое издание Verslo zinios.

“Сегодня мы всё начинаем с белого листа. Опять стучимся в двери казахов и пытаемся их снова открыть. Пока ясного света в конце тоннеля мы не видим”. (…) К сожалению, эмбарго, экономические санкции, девальвация валют восточных стран и упавшая в связи с этим их покупательная способность сильно сократили потоки грузов в Казахстан. Поэтому и не удалось привлечь грузы”, – поясняет генеральный директор VPA Logistics Дарюс Бейнотас.

По этим же проблемам остаётся замороженным и проект стрелочного поезда “Меркурий”, курсировавшего из Клайпеды в Москву. Его оператором является литовская группа по перевозке грузов и экспедированию Arijus.

BNS

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