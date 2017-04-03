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Р. Балтадуонис покидат пост директора портала lrytas.lt

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 14:08   |   Комментариев: 0

Пост директора портала новостей lrytas.lt покидает его основатель Ричардас Балтадуонис.

“Насколько бы я не был привязан к lrytas.lt, с пятницы уже не буду – дитя достаточно выросло для самостоятельной жизни. Спасибо всем, с кем я познакомился, спасибо за предоставленные возможности, за шансы делать ошибки – за все”, – написал в понедельник в социальной сети Facebook Р. Балтадуонис.

Он занимал должность директора lrytas.lt с 2006 года.

34% акций группы СМИ Lietuvos rytas, в которую входит портал, принадлежит компании Big Group под управлением Бенаса Гудялиса, 25% – Гядвидасу Вайнауску, а 12,5% – Видмантасу Стримйтису, еще 5,6% акций владеет сама компания.

BNS

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