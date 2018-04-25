Р. Карабаускис ответил на критику президента

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Лидер правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев») Рамунас Карбаускис заявил, что хотел бы слышать от президента больше предложений по реформам.

«Когда президент говорит, что мы не реализуем структурные реформы, то пусть президент, если может, пожалуйста, скажет, что нужно делать?», – заявил лидер «аграриев» во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Критиковать, говоря, что вы плохие – очень просто, но сказать, предложить что-то, так вот со стороны президентской службы действительно не хватает предложений. Да, есть инициативы по поводу изменения определенных законов, но это не структурные реформы, то, что мы делаем — гораздо более крупные решения», – сказал он.

На минувшей неделе в интервью национальной теле-радио компании LRT президент Даля Грибаускайте критиковала правящих, заявив, что не хватает серьезных реформ, а бюджет следующего года она назвала «бюджетом дележки денег».

Она отметила, что в этих изменениях нет налоговой реформы, ни какой-либо другой реформы.

На самом деле денег не стало больше, но реальных реформ так и нет, больше перекладываем из одного кармана в другой. Результаты роста немного поделили, рассыпали и пытаемся, чтобы это удовлетворило всех», – сказала тогда Д. Грибаускайте.

BNS