Р. Карбаускис: автомобильную плату будут платить будущие владельцы загрязняющих авто

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис сказал, что пока не будут спешить с введением автомобильной платы, кроме того, обещает, что все средства этого сбора будут предназначены для поддержки покупки электромобилей, гибридных автомобилей, возможно, более экономичных новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, сообщил портал delfi.lt.

«Прежде всего, скажу, что речь не идет о тех автомобилях, которые уже есть. (…) Осуждается, что в будущем, после принятия закона, если человек будет принимать автомобиль с большими загрязняющими выбросами, то должен будет заплатить сбор. Его средства будут направляться на поддержку тех, кто будет покупать незагрязняющие автомобили», — сказал лидер «аграриев».

Р. Карбаускис не исключил, что дотация, которая будет формироваться из нового взноса, будет распространяться не на электромобили и гибридные автомобили, но и на новые автомобили с меньшим рабочим объемом двигателя, работающих на бензине или дизтопливе.

BNS