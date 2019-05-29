Р. Карбаускис чувствует себя победившим «на всех трех» выборах

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Глава Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис чувствует себя победившим «на всех трех выборах».

«Выборы в Европарламент (ЕП) закончились, у нас есть президентские выборы, у нас есть новый избранный президент, вместе с избранным президентом будем искать решения, которые сделали бы жизнь людей лучше», — сказал Р. Карбаускис во вторник журналистам в сейме.

«Я очень рад, что у нас есть новый президент, взгляд которого на будущее государства совпадает с нашим», — сказал Р. Карбаускис.

На вопрос, сколько из выборов, которые было обещано выиграть: муниципальные, президента и ЕП, — Р. Карбаускис ответил: «аграрии» выиграли «все три».

На выборах президента кандидат «аграриев» Саулюс Сквярнялис не попал во второй тур.

«Аграрии» сначала критиковали избранного президента Гитанаса Науседу, называя его кандидатом консерваторов, а потом, во втором туре поддержали его кандидатуру.

На выборах ЕП партия ЛСКЗ осталась третьей после консерваторов и социал-демократов, однако получила на один мандат больше, чем у нее было — теперь в ЕП у нее будет два представителя.

В ночь выборов Р. Карбаускис сказал, что результат его не устраивает.

«Как тут хорошо оценивать. Нам на самом деле придется собраться и думать, что делать, потому что результат не такой, какой нас устроил бы. А какие шаги будут — будем решать», — сказал Р. Карбаускис журналистам в ночь на понедельник.

«Каждый руководитель партии хочет победить на выборах. Если не удалось, значит, мы ошиблись», — сказал тогда лидер «аграриев».

BNS

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