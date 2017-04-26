Р.Карбаускис: мы в Сейме единодушно проголосуе за лишение мандата М.Бастиса

Крупнейшая парламентская фракция Союза крестьян и “зелёных” Литвы (СКЗЛ) единодушно проголосует за лишение депутатской неприкосновенности социал-демократа Миндаугаса Бастиса, отмечает лидер СКЗЛ Рамунас Карбаускис.

Он также сказал, что не сомневается в том, что заключение Конституционного суда по Бастису будет неблагоприятным для парламентария.

“Очевидно, в Конституционном суде будет принято такое решение, какое констатировала и наша временная комиссия, и мы в Сейме, вероятнее всего, будем голосовать очень единодушно, чтобы М.Бастис лишился своего мандата, так как обвинения очень серьёзные, они подкреплены фактическими документами”, – отметил в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Карбаускис.

Работающая сейчас парламентская комиссия по импичменту М. Бастису к 15 мая должна представить свои выводы об основании начала процесса импичмента.

М. Бастис все обвинения опровергает и акцентирует, что не нарушал присягу члена сейма.

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) утверждает, что М.Бастис представляет угрозу для национальной безопасности из-за своих связей с так называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

По мнению ДГБ, эти связи делают М.Бастиса уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

Между тем, М.Бастис утверждает, что расследование не является объективным, оно политически пристрастно, и свою вину категорически отрицает.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, Литва, Рамунас Карбаускис