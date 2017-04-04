Р. Карбаускис называет эмоциями намеки премьера о расколе во фракции “аграриев”

Глава парламентской фракции правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис уверяет, что сейчас во фракции нет ни одного парламентария, который хотел бы ее покинуть, а намеки премьера Саулюса Сквярнялиса о возможном расколе во фракции называет эмоциями.

Р. Карбаускис во вторник сказал BNS, что для прояснения ситуации в понедельник вечером он созвал внеочередное заседание фракции, в котором участвовал и глава правительства.

“Мы вчера собрались, у нас было очень серьезное заседание, на котором мы все выяснили – никто из членов сейма (членов фракции ЛСКЗ) не хочет создавать другую фракцию. Это эмоции. Я специально созвал фракцию для того, чтобы выяснить. Я сам слышал, что десятки членов сейма (якобы) хотят создать другую фракцию. Вчера мы все специально собрались и очень открыто поговорили два часа, на самом ли деле это так. Факт тот, что это не так”, – сказал Р. Карбаускис.

На прошлой неделе премьер С. Сквярнялис в программе Литовского радио и ТВ “В центре внимания” сказал, что в рядах “аграриев” в сейме “есть некоторые симптомы, которые у меня просто вызывают естественные сомнения относительно той решимости, что имела место во время предвыборной кампании”.

Отвечая на вопрос, не предлагают ли ему соратники создать его собственную фракцию, премьер подтвердил, что получает такие предложения: “Есть такие предложения, есть разговоры. Немало членов фракции, и это уже не единицы, а десятки, которые хотели бы видеть тот результат, который мы обещали людям”.

Р. Карбаускис во вторник сказал, что фракция едина, а публичные рассуждения о вероятной новой фракции являются также и следствием усталости.

“Все устали – премьер, правительство, сейм очень много работают. Очень много ненужных эмоций. Но главное – мы все едины, все поддерживаем правительство. (…) Я сам поднимал вопрос – может, я являюсь причиной, проблемой. Вчера мы выяснили, что нет даже никаких признаков тог, что кто-то хочет что-то разрушить или уйти. Мне нужно было это узнать, как руководителю фракции”, – сказал лидер “аграриев”.

BNS

Метки: аграрии, Литва, Рамунас Карбаускис